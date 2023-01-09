Прославленный игрок «Селтикс» в эфире шоу с экс-одноклубником оценил перспективы чемпиона НБА в составе бостонской команды Рэджона Рондо на попадание в Зал славы.

«Если Кайла Лаури и Чонси Биллапса возьмут в Зал славы, то и точно должен быть там. Потому что я ставлю его на один уровень с ними и, как мне кажется, у них есть неплохой шанс попасть туда.

Если Кайл Лаури и проходят, то я скажу, что Рондо тоже должен быть там. Он с ними на одном уровне», – заявил Пирс.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд – за 8 лет. И помог создать бизнес, который сейчас оценивают в $5 млрд