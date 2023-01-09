Пол Пирс: «Если Лаури и Биллапса возьмут в Зал славы, то и Рондо должен быть там»

Теги Бостон Пол Пирс Рэджон Рондо Чонси Биллапс Кайл Лаури Кевин Гарнетт НБА Зал славы Баскетбол

Прославленный игрок «Селтикс» Пол Пирс в эфире шоу с экс-одноклубником Кевином Гарнеттом оценил перспективы чемпиона НБА в составе бостонской команды Рэджона Рондо на попадание в Зал славы.

«Если Кайла Лаури и Чонси Биллапса возьмут в Зал славы, то и Рэджон Рондо точно должен быть там. Потому что я ставлю его на один уровень с ними и, как мне кажется, у них есть неплохой шанс попасть туда.

Если Кайл Лаури и Чонси Биллапс проходят, то я скажу, что Рондо тоже должен быть там. Он с ними на одном уровне», – заявил Пирс. 

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5 комментариев

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Сергей Пузанков
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Биллапс: чемпион, мвп финала, 3 сборные сезона, 2 защитные сборные, 5 матчей звезд.
Рондо: два чемпионства, 1 сборная сезона, 4 защитных сборных, 4 матча звезд.
Лаури: чемпион, 1 сборная сезона, 6 матчей звезд

Выводы делайте сами.
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noke
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Ответ cruyff14@bk.ru
Только у рондо пик в два раза короче
Но выше.
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xQcoW
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А 🍑 за что?
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Tim Timson
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Рондо может и выше уровнем)
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cruyff14@bk.ru
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Только у рондо пик в два раза короче
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