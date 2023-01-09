Пол Пирс: «Если Лаури и Биллапса возьмут в Зал славы, то и Рондо должен быть там»
Прославленный игрок «Селтикс» Пол Пирс в эфире шоу с экс-одноклубником Кевином Гарнеттом оценил перспективы чемпиона НБА в составе бостонской команды Рэджона Рондо на попадание в Зал славы.
«Если Кайла Лаури и Чонси Биллапса возьмут в Зал славы, то и Рэджон Рондо точно должен быть там. Потому что я ставлю его на один уровень с ними и, как мне кажется, у них есть неплохой шанс попасть туда.
Если Кайл Лаури и Чонси Биллапс проходят, то я скажу, что Рондо тоже должен быть там. Он с ними на одном уровне», – заявил Пирс.
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Рондо: два чемпионства, 1 сборная сезона, 4 защитных сборных, 4 матча звезд.
Лаури: чемпион, 1 сборная сезона, 6 матчей звезд
Выводы делайте сами.