Рэджон Рондо о поражении от «Лейкерс» в финале 2010 года: «Выиграй мы, у меня была бы отличная возможность стать MVP»
Двукратный чемпион НБА Рэджон Рондо стал гостем подкаста бывшего игрока лиги Джей Джей Редика The Old Man And the Three.
Экс-игрок «Бостона» рассказал о том, как воспринял поражение от «Лейкерс» в финальной серии НБА 2010 года.
«Это было очень тяжело. Мне казалось, что в том сезоне я показывал лучший баскетбол в карьере.
Если бы мы выиграли, у меня была бы отличная возможность стать самым ценным игроком финальной серии», – заявил Рондо.
В том году MVP финала был признан Кобе Брайант.
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