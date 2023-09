Двукратный чемпион НБА Рэджон Рондо стал гостем подкаста бывшего игрока лиги Джей Джей Редика The Old Man And the Three.

Экс-игрок « » рассказал о том, как воспринял поражение от « » в финальной серии НБА 2010 года.

«Это было очень тяжело. Мне казалось, что в том сезоне я показывал лучший баскетбол в карьере.

Если бы мы выиграли, у меня была бы отличная возможность стать самым ценным игроком финальной серии», – заявил Рондо.

В том году MVP финала был признан .

