Рэджон Рондо о поражении от «Лейкерс» в финале 2010 года: «Выиграй мы, у меня была бы отличная возможность стать MVP»

Теги Бостон Рэджон Рондо Лейкерс Кобе Брайант НБА Баскетбол

Двукратный чемпион НБА Рэджон Рондо стал гостем подкаста бывшего игрока лиги Джей Джей Редика The Old Man And the Three.

Экс-игрок «Бостона» рассказал о том, как воспринял поражение от «Лейкерс» в финальной серии НБА 2010 года.

«Это было очень тяжело. Мне казалось, что в том сезоне я показывал лучший баскетбол в карьере.

Если бы мы выиграли, у меня была бы отличная возможность стать самым ценным игроком финальной серии», – заявил Рондо.

В том году MVP финала был признан Кобе Брайант.

До сезона НБА еще два месяца. Но вот команды, которые хочется увидеть уже сейчас

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7 комментариев

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Mars Usmanov
Ответ Первый шаг Кобе
Финал 2010 Кобе 28.6 points, 8.0 rebounds and 3.9 assists Рондо 13.6 points, 7.6 assists and 6.3 rebounds
так мвп финала берет обычно игрок победивший команды
+12
-1
+11
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Сергей Пузанков
Ответ Первый шаг Кобе
Финал 2010 Кобе 28.6 points, 8.0 rebounds and 3.9 assists Рондо 13.6 points, 7.6 assists and 6.3 rebounds
Посмотрите стату Леброна и Игуодалы в 2015, и вы удивитесь)
+9
-1
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Сергей Пузанков
если б не 5 из 19 штрафных, то вполне. был первым в команде по подборам, передачам и перехватам.
+4
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