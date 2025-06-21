Чемпионат Турции. Финал. «Бешикташ» примет «Фенербахче» в 3-й игре серии
Сегодня, 21 июня, пройдет 3-й матч финальной серии чемпионата Турции.
«Бешикташ» (2) на домашней арене попытается продлить серию с «Фенербахче» (1).
Чемпионат Турции
Финал (до 3 побед)
Третий матч
«Фенербахче» ведет в серии – 2-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Так кто все же будет чемпионом НБА?733 голоса
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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