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Чемпионат Турции. Финал. «Бешикташ» примет «Фенербахче» в 3-й игре серии

Сегодня, 21 июня, пройдет 3-й матч финальной серии чемпионата Турции.

«Бешикташ» (2) на домашней арене попытается продлить серию с «Фенербахче» (1).

Чемпионат Турции

Финал (до 3 побед)

Третий матч

«Фенербахче» ведет в серии – 2-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Так кто все же будет чемпионом НБА?733 голоса
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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