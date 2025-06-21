«Майами» проявляет интерес к Коди Мартину
«Хит» симпатизируют форварду «Финикса».
«Источники в лиге сообщают, что несколько команд заинтересованы в Коди Мартине, который может стать частью прямой или многосторонней сделки. «Санс» активно ищут варианты для обмена Кевина Дюрэнта, и Мартин может быть задействован в переговорах.
Как отмечают источники, «Хит» давно симпатизируют игроку. Это, вероятно, связано с тем, что ранее в «Майами» играл его брат-близнец Калеб Мартин», – пишут инсайдеры Марк Стейн и Джейк Фишер.
Коди Мартин (29 лет, 198 см) перешел в «Финикс» из «Шарлотт» в результате сделки с участием Юсуфа Нуркича.
В прошедшем сезоне Мартин суммарно за две команды принял участие в 53 матчах, набирая в среднем 6,8 очка и 4,2 подбора за 22,1 минуты на паркете.
Так кто все же будет чемпионом НБА?624 голоса
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости