«Майами» проявляет интерес к Коди Мартину

«Хит» симпатизируют форварду «Финикса».

«Источники в лиге сообщают, что несколько команд заинтересованы в Коди Мартине , который может стать частью прямой или многосторонней сделки. «Санс» активно ищут варианты для обмена Кевина Дюрэнта, и Мартин может быть задействован в переговорах.

Как отмечают источники, «Хит» давно симпатизируют игроку. Это, вероятно, связано с тем, что ранее в «Майами » играл его брат-близнец Калеб Мартин», – пишут инсайдеры Марк Стейн и Джейк Фишер.

Коди Мартин (29 лет, 198 см) перешел в «Финикс » из «Шарлотт » в результате сделки с участием Юсуфа Нуркича.

В прошедшем сезоне Мартин суммарно за две команды принял участие в 53 матчах, набирая в среднем 6,8 очка и 4,2 подбора за 22,1 минуты на паркете.