Тремонт Уотерс набрал 37 очков и 11 передач в победном матче против Доминиканской Республики

Разыгрывающий сборной Пуэрто-Рико Тремонт Уотерс помог своей команде заработать третью победу на чемпионате мира-2023 – над Доминиканской Республикой (102:97).

Уотерс за 36 минут на площадке набрал 37 очков, сделал 11 передач, 7 подборов и 4 перехвата.

Защитник реализовал 11 из 22 бросков с игры (7 из 13 трехочковых) и 8 из 8 с линии.

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