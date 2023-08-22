Сборная Пуэрто-Рико назвала финальный состав на ЧМ-2023

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Сборная Пуэрто-Рико объявила финальный состав на чемпионат мира-2023.

Состав сборной Пуэрто-Рико

Тремонт Уотерс, Джордан Ховард, Стефен Тоомпсон, Джон Холланд, Айзейя Пинейро, Кристофер Ортис, Джастин Рейес, Итан Томпсон, Алим Форд, Джордж Кондитт, Исмаэль Ромеро, Арнальдо Торо.

Пуэрториканцы сыграют в группе B с командами Южного Судана, Сербии и Китая.

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2 комментария

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Tim Timson
похоже слабейшая сборная у них за все время на ЧМ)
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