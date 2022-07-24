Тремонт Уотерс подписал однолетний контракт с «Метрополитаном»

Разыгрывающий защитник (24 года, 178 см) подписал однолетний контракт с французским .

Уотерс был выбран «Бостоном» под 51-м номером драфта-2019, но не сумел закрепиться ни в «Селтикс», ни в «Торонто» с «Вашингтоном», где он выступал в прошлом сезоне.

Американец продолжит карьеру во Франции, одним из его партнеров по команде будет претендент на 1-й номер драфта-2023 .

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича