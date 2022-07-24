Тремонт Уотерс подписал однолетний контракт с «Метрополитаном»

Теги переходы НБА чемпионат Франции Метрополитан Тремонт Уотерс Виктор Вембаньяма Баскетбол

Разыгрывающий защитник Тремонт Уотерс (24 года, 178 см) подписал однолетний контракт с французским «Метрополитаном».

Уотерс был выбран «Бостоном» под 51-м номером драфта-2019, но не сумел закрепиться ни в «Селтикс», ни в «Торонто» с «Вашингтоном», где он выступал в прошлом сезоне.

Американец продолжит карьеру во Франции, одним из его партнеров по команде будет претендент на 1-й номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича

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