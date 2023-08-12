Симоне Фонтеккьо: «Сборная Италии довольна тем, как провела товарищеские матчи»

Теги товарищеские матчи сборная Италии Симоне Фонтеккьо Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард Симоне Фонтеккьо прокомментировал четыре победы сборной Италии в четырех товарищеских матчах накануне чемпионата мира, в том числе над Сербией и Грецией.

«Мы довольны тем, как сыграли. Это подготовительный период, поэтому он не в счет, но мы играли в защите и довольны этим.

Я не хочу говорить о наших целях на чемпионате мира. Мы хотим сделать все, что в наших силах, и сыграть хорошо. Кроме того, нам потребуется немного удачи. У нас хорошая группа», – сказал Фонтеккьо.

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