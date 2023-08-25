ЦСКА обыграл «Парму» в первом товарищеском матче с разницей «+39»
ЦСКА крупно обыграл «Парму» в первом товарищеском матче в рамках подготовки к предстоящему сезону Единой лиги ВТБ – 110:71.
Гости вели лишь в самом начале – 2-5, после чего хозяева ушли рывком вперед и еще в первой четверти довели преимущество до «+20». Во второй половине ЦСКА остался без Астапковича, который получил удар по зубам.
В составе армейцев отметились Тони Джекири (15 + 5 подборов), Ливио Жан-Шарль (15 + 6 передач), Амат Мбайе (13 + 6 подборов + 5 передач) и Мело Тримбл (11 + 7 передач).
У «Пармы» самыми результативными игроками стали Александр Платунов (15 + 5 подборов + 3 блок-шота + 2 перехвата) и Владислав Перевалов (13).
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