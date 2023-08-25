ЦСКА обыграл «Парму» в первом товарищеском матче с разницей «+39»

крупно обыграл «Парму» в первом товарищеском матче в рамках подготовки к предстоящему сезону лиги ВТБ – 110:71.

Гости вели лишь в самом начале – 2-5, после чего хозяева ушли рывком вперед и еще в первой четверти довели преимущество до «+20». Во второй половине ЦСКА остался без , который получил удар по зубам.

В составе армейцев отметились (15 + 5 подборов), (15 + 6 передач), (13 + 6 подборов + 5 передач) и Мело Тримбл (11 + 7 передач).

У «Пармы» самыми результативными игроками стали (15 + 5 подборов + 3 блок-шота + 2 перехвата) и Владислав Перевалов (13).

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