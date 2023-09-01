Ник Мур завершил игровую карьеру в возрасте 30 лет

Теги чемпионат Италии чемпионат Франции Баскетбол

Американский разыгрывающий Ник Мур объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 30 лет.

Профессиональная карьера Мура прошла в европейских клубах: «Бриндизи», «Нантер», «Виртус Рим», «Шалон-Реймс», «Бенфика», «Булазак» и «Даброва Горница».

Мур назначен ассистентом тренера в одну из американских школьных команд.

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