Ник Мур завершил игровую карьеру в возрасте 30 лет
Американский разыгрывающий Ник Мур объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 30 лет.
Профессиональная карьера Мура прошла в европейских клубах: «Бриндизи», «Нантер», «Виртус Рим», «Шалон-Реймс», «Бенфика», «Булазак» и «Даброва Горница».
Мур назначен ассистентом тренера в одну из американских школьных команд.
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