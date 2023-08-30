У Антона Понкрашова есть несколько предложений от клубов Среднего Востока. Сам он рассчитывает остаться в Лиге ВТБ

Теги Антон Понкрашов чемпионат Ирана Единая лига ВТБ Баскетбол

У опытного российского защитника Антона Понкрашова есть несколько предложений от клубов Среднего Востока.

Понкрашов интересен, в частности, командам из Саудовской Аравии, Катара и Ирана, где бронзовый призер Олимпиады-2012 уже выступал в позапрошлом сезоне.

Об этом баскетболист рассказал телеграм-каналу «Перехват».

«У меня есть предложения из этих стран. Но у меня семья – моей дочке полтора года, сын в школе. Пока что я не рассматриваю эти предложения. Я вообще держу себя в форме, потому что вот многие летом отдыхали, а я летом работал. Потому что я уверен, что мой агент сможет мне найти варианты. Знаю, что какие-то разговоры идут, но пока ничего конкретного. Максимально готовлюсь, эмоционально и физически чувствую, что я не наигрался.

Я понимаю, что я не молодой пацан, прекрасно это осознаю и понимаю, что мне осталось не так много времени. Но пока огонь горит, тело нагрузку держит, я считаю, что я еще помогу команде в Единой лиге», – сказал Понкрашов.

Летом 37-летний баскетболист провел два месяца в Китае, выступая в коммерческих турнирах. За это время Понкрашов отыграл около 30 полноценных матчей.

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2 комментария

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J23CB
Я понимаю, что это перевод с английского, но с каких пор у нас Ближний Восток стал Средним?
+2
0
+2
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nmnackjbxkasbk
(...) дикий запад
средний восток
запах плова
приводит в восторг
+1
0
+1
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