Александр Мартынов дебютирует в турнире по баскетболу 1x1 в октагоне

Бывший защитник красноярского «Енисея» дебютирует в турнире по баскетболу 1x1 Лига Ставок — B1BOX, матчи которого проходят в октагоне.

Об этом сообщил создатель турнира .

«Предстоящий тур прежде всего будет интересен тем, что здесь определятся восемь финалистов, которые в заключительном туре поспорят за победу по всему сезону. Из участников у нас сейчас соберутся практически все сильнейшие, кроме восстанавливающегося после травмы Вани Савельева. Важно, что сейчас состоится дебют на нашем турнире экс‑защитника «Енисея» и «Красных Крыльев» Александра Мартынова. Это хороший игрок. Сейчас Саша играет за «Новосибирск» в Суперлиге. Ну и я рад, что возвращается на соревнования Максим Захаров, победитель первого тура, — рассказал Кейру.

28-летний Мартынов дебютирует в 6‑м туре. Участниками тура также станут бронзовый призер Олимпийских игр и серебряный призер лиги ВТБ сезона‑2013/14 в составе «Зенита» .

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