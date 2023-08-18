Сергей Моня о работе с Ивановичем: «Выходные бывали, но после выходного была жесть. Лучше бы он не давал»

Прославенные игроки сборной России Антон Понкрашов и во время записи подкаста обсудили известного черногорского тренера Душко Ивановича.

В России нынешний тренер « » работал с «Химками»

Понкрашов: Приходит Душко Иванович (в « » – Sports.ru). Уже тогда ходили знаменитые истории о том, как он карал людей в «Басконии» и что у многих в контракте был пункт, что если придет Иванович, то я ухожу. Это реальная история, я с людьми общался, которые это все проходили. Когда он пришел, ты понимал вообще, что будет?

Моня: Я догадывался, по разговорам. Мне рассказывал Виктор Александер, Зоран Планинич, Хансен, те, с кем я играл. Когда у нас бывали тяжелые тренировки, они говорили «Моня, это не тяжелые тренировки. Вот у того...» Один выходной до Нового года, после игры сразу в зал, даже если на выезде. Либо собрание, либо еще что-то. Восстанавливающих тренировок нет. Все на сумасшедшем пульсе. Но это все разговоры. И вот он приходит. Первая тренировка у нас была четыре часа. Четыре часа. Он сразу показал. Больше беготни было, потом чуть сбавил он, стали комбинации изучать. Но вообще было много игр. А вот когда мы вылетели из и был перерыв перед плей-офф, он показал свою сущность.

Понкрашов: Ну вот он убивал. Ну как, убивал, не физически же?

Моня: Объем и скорость. И количество.

Понкрашов: Получается, без выходных ты лупишь, лупишь, лупишь...

Моня: Ну, бывали выходные. Но после выходного была жесть. Лучше бы он не давал.

Понкрашов: А тренировки игровые были?

Моня: В конце да, но там уже сил не было играть (улыбается).

Сперва шла разминка сумасшедшая. Не так, что ты просто бегаешь. Все время «уан хандред процент», «уан хандред процент».

Понкрашов: Давай взглянем с другой стороны. В финал он попадал? Результат по факту давал?

Моня: Попадал. Но какое состояние у игроков. И как там все это было... Разные мнение бывали.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

Антон Квитковских – из маленького поселка до сборной России

🌴 Кабо-Верде – самая крохотная страна на ЧМ по баскетболу. Все настолько скромно, что команда ищет деньги на поездку