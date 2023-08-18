Сергей Моня о работе с Ивановичем: «Выходные бывали, но после выходного была жесть. Лучше бы он не давал»

Теги Антон Понкрашов Химки Сергей Моня Turkish Airlines EuroLeague Душко Иванович Црвена Звезда MTS Единая лига ВТБ Баскетбол

Прославенные игроки сборной России Антон Понкрашов и Сергей Моня во время записи подкаста обсудили известного черногорского тренера Душко Ивановича.

В России нынешний тренер «Црвены Звезды» работал с «Химками» 

Понкрашов: Приходит Душко Иванович (в «Химки» – Sports.ru). Уже тогда ходили знаменитые истории о том, как он карал людей в «Басконии» и что у многих в контракте был пункт, что если придет Иванович, то я ухожу. Это реальная история, я с людьми общался, которые это все проходили. Когда он пришел, ты понимал вообще, что будет?

Моня: Я догадывался, по разговорам. Мне рассказывал Виктор Александер, Зоран Планинич, Хансен, те, с кем я играл. Когда у нас бывали тяжелые тренировки, они говорили «Моня, это не тяжелые тренировки. Вот у того...» Один выходной до Нового года, после игры сразу в зал, даже если на выезде. Либо собрание, либо еще что-то. Восстанавливающих тренировок нет. Все на сумасшедшем пульсе. Но это все разговоры. И вот он приходит. Первая тренировка у нас была четыре часа. Четыре часа. Он сразу показал. Больше беготни было, потом чуть сбавил он, стали комбинации изучать. Но вообще было много игр. А вот когда мы вылетели из Евролиги и был перерыв перед плей-офф, он показал свою сущность. 

Понкрашов: Ну вот он убивал. Ну как, убивал, не физически же?

Моня: Объем и скорость. И количество.

Понкрашов: Получается, без выходных ты лупишь, лупишь, лупишь...

Моня: Ну, бывали выходные. Но после выходного была жесть. Лучше бы он не давал.

Понкрашов: А тренировки игровые были?

Моня: В конце да, но там уже сил не было играть (улыбается).

Сперва шла разминка сумасшедшая. Не так, что ты просто бегаешь. Все время «уан хандред процент», «уан хандред процент».

Понкрашов: Давай взглянем с другой стороны. В финал он попадал? Результат по факту давал?

Моня: Попадал. Но какое состояние у игроков. И как там все это было... Разные мнение бывали.

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1 комментарий

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Поникший Руй
Иванович такой, помню, как в тайм ауте при разнице за -20 и оставшихся 40 секунд игры, он рассказывал игрокам, что счёт 0-0 и нужно обязательно забивать
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