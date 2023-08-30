Давис Бертанс выступил против натурализации: «Пока я играю, каждый из 12 человек в составе будет латышом»

Теги сборная Латвии Оклахома-Сити Давис Бертанс Майк Джеймс 1990 Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард сборной Латвии Давис Бертанс заявил, что выступает против натурализации иностранцев.

Латвия планировала привлечь к матчам за сборную Майка Джеймса, но идея встретила сопротивление и не была в итоге реализована. Сообщалось, что против выступали некоторые игроки национальной команды.

«Я очень горжусь нашей страной. У нас есть определенные ценности, и мы хотим, чтобы в команде каждый был латышом. Каждый, у кого есть шанс сыграть за сборную, должен быть латышом. Пока я играю, каждый из 12 человек в составе будет латышом. Я могу гарантировать вам это. И под латышом я имею в виду рожденного и выросшего в Латвии, а не того, кому вручили паспорт», – заявил Бертанс.

Карл-Энтони Таунс вывел Доминикану во второй раунд. Для него ЧМ – важнейший турнир в память о матери

Внезапный судебный иск в НБА: «Торонто» украл секреты «Никс». Но вопросов больше к боссам «Нью-Йорка»

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Григорий Ефимов
Красавчик! Задолбало это соревнование "кто подпишет более сильного негра". А потом удивляются, почему нбашники называют себя чемпионами мира.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
farp
Ответ Григорий Ефимов
Красавчик! Задолбало это соревнование "кто подпишет более сильного негра". А потом удивляются, почему нбашники называют себя чемпионами мира.
А тренеров из вражеских стран с еврейскими корнями можно брать?

Хорошо, что таких закостенелых ретроградов не было в нашей федерации в эпоху Дэвида Б.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BVV
Эту тему сто раз жевали уже, хватит. Конкретно Майк Джеймс - последнее, что нужно для создания командного духа.
А Давису лучше задуматься о своих трёхах. Которых пока считай что нет. Но они очень нужны будут
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сибирский литовец
А тренер в Латвии кто ? )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дэннис Молинарев
Лучше бы он так играл, как языком чешет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бредихин
соглашусь. неужели нельзя найти 12 человек со всей страны которые может и не выиграют, но покажут хорошую борьбу за титул.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сибирский литовец
Ответ бредихин
соглашусь. неужели нельзя найти 12 человек со всей страны которые может и не выиграют, но покажут хорошую борьбу за титул.
Можно , но кроме хорошей борьбы хочется ещё и выигрывать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий