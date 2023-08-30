Форвард сборной Латвии Давис Бертанс заявил, что выступает против натурализации иностранцев.

Латвия планировала привлечь к матчам за сборную , но идея встретила сопротивление и не была в итоге реализована. Сообщалось, что против выступали некоторые игроки национальной команды.

«Я очень горжусь нашей страной. У нас есть определенные ценности, и мы хотим, чтобы в команде каждый был латышом. Каждый, у кого есть шанс сыграть за сборную, должен быть латышом. Пока я играю, каждый из 12 человек в составе будет латышом. Я могу гарантировать вам это. И под латышом я имею в виду рожденного и выросшего в Латвии, а не того, кому вручили паспорт», – заявил Бертанс.

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