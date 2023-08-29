Болельщики стали скандировать «Тэйлор Свифт», когда Остина Ривза спросили о личной жизни

Теги светская хроника Лейкерс сборная США НБА видео Остин Ривз Баскетбол

Форвард сборной США и «Лейкерс» Остин Ривз принял участие в мероприятии на Филиппинах, которое посетило большое количество болельщиков.

Ривз ответил на разные вопросы, включая о личной жизни. Баскетболист признался, что у него есть девушка, после чего толпа начала скандировать «Тэйлор Свифт».

В сети этим летом ходили слухи о свидании Ривза с известной певицей, которые звездный игрок опроверг.

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3 комментария

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avcgloronalduMU
белый, который умеет прыгать?
сразу болельщики подтянулись ?))
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ПП ПП
Ему задали 50 вопросов примерно. Счастье спортса - можно генерировать ещё 49 желтушных новостей.
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