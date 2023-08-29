Форвард сборной США и « » принял участие в мероприятии на Филиппинах, которое посетило большое количество болельщиков.

Ривз ответил на разные вопросы, включая о личной жизни. Баскетболист признался, что у него есть девушка, после чего толпа начала скандировать «Тэйлор Свифт».

В сети этим летом ходили слухи о свидании Ривза с известной певицей, которые звездный игрок опроверг.

Поражение США Леброна и Кармело от Греции в 2006-м не только сенсация, но и один из главных уроков в истории баскетбола