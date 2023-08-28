Атакующий защитник сборной США и «Лейкерс» был признан самым ценным игроком матча с Грецией (109:81).

Ривз за 17 минут на паркете отметился 15 очками, 6 передачами, 5 подборами и 2 перехватами.

Защитник был точен в 4 из 7 попыток с игры и 6 из 6 с линии.

Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и новый Дуэйн Уэйд. 20 звезд, которые сделают чемпионат мира особенным

А вы узнаете в лицо игроков сборной США? Тест на старте чемпионата мира по баскетболу-2023

Баскетбольная хака – главная причина смотреть США – Новая Зеландия на ЧМ-2023. Разбираемся в смысле сакрального ритуала