США обыграли Грецию, Остин Ривз отметился 15 очками и 6 передачами

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Атакующий защитник сборной США и «Лейкерс» Остин Ривз был признан самым ценным игроком матча с Грецией (109:81).

Ривз за 17 минут на паркете отметился 15 очками, 6 передачами, 5 подборами и 2 перехватами.

Защитник был точен в 4 из 7 попыток с игры и 6 из 6 с линии.

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