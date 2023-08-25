Эргин Атаман: «При всем уважении к «Олимпиакосу», у них очень хорошая команда, но в этом году мы станем чемпионами Греции»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Олимпиакос Панатинаикос сборная Греции Баскетбол

Новый главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман прибыл в Грецию для начала подготовки к предстоящему сезону и обозначил цели на него.

«Для меня это новый вызов, как и для «Панатинаикоса» после многих лет. Мы собрали отличную команду и вместе будем бороться за большие цели. Первая цель для меня и «Пао» – «Финал четырех» Евролиги, а дальше посмотрим. Конечно, есть много команд с такой же целью и очень хорошими составами, но мы никого не боимся.

Хотим стать чемпионами Греции, и именно поэтому я здесь. Хочу изменить ситуацию последних двух лет. При всем уважении к «Олимпиакосу», у них очень хорошая команда, но в этом году мы выиграем чемпионат», – сказал Атаман.

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