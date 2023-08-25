Дабл-дабл Йонаса Валанчюнаса помог Литве обыграть Египет

Центровой сборной Литвы и «Нового Орлеана» помог своей команде начать турнир с победы над Египтом (93:67).

Бигмэн оформил дабл-дабл за всего 17 минут на паркете: 15 очков и 10 подборов.

Валанчюнас реализовал 6 из 11 с игры и 2 из 4 со штрафной линии.

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