Дабл-дабл Йонаса Валанчюнаса помог Литве обыграть Египет
Центровой сборной Литвы и «Нового Орлеана» Йонас Валанчюнас помог своей команде начать турнир с победы над Египтом (93:67).
Бигмэн оформил дабл-дабл за всего 17 минут на паркете: 15 очков и 10 подборов.
Валанчюнас реализовал 6 из 11 с игры и 2 из 4 со штрафной линии.
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