Американский спринтер удивился тому, что чемпионы НБА по умолчанию считают себя лучшими в мире.

«Знаете, что больше всего задевает меня? Когда я смотрю финал НБА, они коронуют себя чемпионами мира. Что за чемпионы мира? Соединенных Штатов?

Не поймите меня неправильно. Время от времени я обожаю США, но это не весь мир», – считает Лайлс.

Поклонник НБА и «Торонто», известный музыкант критически отозвался о заявлении легкоатлета.

«Он думал, что эта речь будет такой жесткой и крутой, когда репетировал перед зеркалом накануне вечером… теперь вся лига не воспринимает тебя всерьез», – заявил канадец.

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