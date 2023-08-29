Дрейк о словах Ноа Лайлса про чемпионов НБА: «Теперь вся лига не воспринимает тебя всерьез»

Теги Торонто НБА Дрейк Ноа Лайлс Баскетбол

Американский спринтер Ноа Лайлс удивился тому, что чемпионы НБА по умолчанию считают себя лучшими в мире.

«Знаете, что больше всего задевает меня? Когда я смотрю финал НБА, они коронуют себя чемпионами мира. Что за чемпионы мира? Соединенных Штатов?

Не поймите меня неправильно. Время от времени я обожаю США, но это не весь мир», – считает Лайлс.

Поклонник НБА и «Торонто», известный музыкант Дрейк критически отозвался о заявлении легкоатлета.

«Он думал, что эта речь будет такой жесткой и крутой, когда репетировал перед зеркалом накануне вечером… теперь вся лига не воспринимает тебя всерьез», – заявил канадец.

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2 комментария

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Артём Голобородько
Ахахах, он же сам мякиш, строящий из себя рил мэна. Видимо, по себе судит
+10
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Temer
Ну куда же без этого дикрайдера
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