Брэндон Ингрэм о своей игре на ЧМ-2023: «Совсем не то, к чему я привык»

Форвард сборной США и «Нового Орлеана» остался недоволен своим выступлением в стартовом матче чемпионата мира-2023 против Новой Зеландии (99:72), в котором он набрал 2 очка за 15 минут на паркете.

«Это совсем не то, к чему я привык.

Команда выигрывает, поэтому я не могу быть эгоистом и думать только о себе. Но меня это немного расстраивает, и я просто пытаюсь понять, как мне быть эффективным», – сказа Ингрэм.

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