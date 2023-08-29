Дэвид Блатт посетил тренировку сборной Канады

Теги Дэвид Блатт НБА фото сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Известный тренер Дэвид Блатт посетил тренировку сборной Канады, которая прошла в Джакарте, Индонезия.

64-летний Блатт в последние три года консультирует канадскую сборную.

«У меня богатый опыт в баскетболе ФИБА, если брать мою тренерскую работу и работу в баскетболе в целом. Сейчас я являюсь частью отличной организации. Рад стремиться к целям, к которым стремится канадский баскетбол. А именно создание сборной высочайшего уровня на международной арене и успешное выступление во всех соревнованиях, в которых мы принимаем участие», – заявил Блатт.

Канада стартовала на ЧМ-2023 с двух побед и обеспечила себе участие в плей-офф.

В 2019 году у Блатта был диагностирован рассеянный склероз, вскоре после чего специалист завершил профессиональную тренерскую карьеру.

Дэвид Блатт тоже на ЧМ! Даже с рассеянным склерозом помогает Канаде удивлять

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TFP_Sports
мужчина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий