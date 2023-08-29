Известный тренер Дэвид Блатт посетил тренировку сборной Канады, которая прошла в Джакарте, Индонезия.

64-летний Блатт в последние три года консультирует канадскую сборную.

«У меня богатый опыт в баскетболе ФИБА, если брать мою тренерскую работу и работу в баскетболе в целом. Сейчас я являюсь частью отличной организации. Рад стремиться к целям, к которым стремится канадский баскетбол. А именно создание сборной высочайшего уровня на международной арене и успешное выступление во всех соревнованиях, в которых мы принимаем участие», – заявил Блатт.

Канада стартовала на ЧМ-2023 с двух побед и обеспечила себе участие в плей-офф.

В 2019 году у Блатта был диагностирован рассеянный склероз, вскоре после чего специалист завершил профессиональную тренерскую карьеру.

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