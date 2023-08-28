Санти Альдама: «Именно испанская культура делает нас победителями»

Тяжелый форвард сборной Испании и «Мемфиса» после победы над Бразилией (96:78) рассказал о своих эмоциях выступления за национальную команды.

«Все лето работал ради этого момента. Счастлив быть здесь со своими товарищами по команде.

Думаю, что сам факт победы имеет второстепенное значение. Имеется в виду культура внутри коллектива. Именно это делает нас победителями. Это то, что мы должны продолжать развивать. Очень усердно работаем каждый день, продолжим и дальше, и пусть наша игра говорит сама за себя», – сказал Альдама.

Альдама отметился 15 очками при 3 из 5 с игры и 8 из 9 с линии.

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