Санти Альдама: «Именно испанская культура делает нас победителями»
Тяжелый форвард сборной Испании и «Мемфиса» Санти Альдама после победы над Бразилией (96:78) рассказал о своих эмоциях выступления за национальную команды.
«Все лето работал ради этого момента. Счастлив быть здесь со своими товарищами по команде.
Думаю, что сам факт победы имеет второстепенное значение. Имеется в виду культура внутри коллектива. Именно это делает нас победителями. Это то, что мы должны продолжать развивать. Очень усердно работаем каждый день, продолжим и дальше, и пусть наша игра говорит сама за себя», – сказал Альдама.
Альдама отметился 15 очками при 3 из 5 с игры и 8 из 9 с линии.
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