Кеньон Мартин: «Сколько парней в этом году набирали 30 очков по сезону? Порой матчи тяжело смотреть, потому что никто даже не сопротивляется»

Бывший игрок НБА Кеньон Мартин вместе с сыном стал гостем подкаста форварда « » .

Мартин-старший считает, что с увеличением результативности лиги, изменилось качество игры.

«Мне нравится, насколько более мастеровитыми стали игроки. Так и есть.

Но порой матчи тяжело смотреть, потому что никто даже не сопротивляется. Сколько парней в этом году набирали 30 очков [в среднем за игру]? Шесть, семь? Это неслыханно. Вы все умеете набирать очки. Но вы не настолько крутые, как вам кажется», – сказал Мартин.

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