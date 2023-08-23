«Меня даже не пригласили». Кеньон Мартин был удивлен, что его не взяли на Олимпийские игры-2004

Бывшая звезда НБА Кеньон Мартин, завоевавший три золотые медали в составе сборной США, признался, что был очень удивлен, когда его не взяли на Олимпийские игры 2004 года.

«Меня даже не пригласили. Я только что закончил сезон, в котором стал участником Матча всех звезд, подписал максимальный контракт, и я не вернулся в сборную», – рассказал Мартин на подкасте Гилберта Аренаса.

Мартин в составе сборной США выиграл Универсиаду (1999), Игры доброй воли (2001) и чемпионат Америки (2003).

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