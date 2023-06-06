Кеньон Мартин: «Не думаю, что НБА стала «мягкой». Мягкими стали игроки»

Теги Кеньон Мартин НБА НБА плей-офф Баскетбол

Бывшего игрока НБА Кеньона Мартина спросили, какой он видит современную Лигу в сравнении с прошлым поколением баскетболистов.

«Не думаю, что лига стала «мягкой». Мягкими стали игроки. Они не играют через травму, через боль. Порой даже не сопротивляются оппоненту. Тебя ударили, ты лежишь на паркете – а с тобой ничего не случилось. Все это признаки слабости», – сказал Мартин в эфире FanDuel TV.

45-летний Мартин провел 15 сезонов в лиге, один раз став участником Матча всех звезд (2003/04).

Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома

«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
si40w
Эммм, ну так а разве не лига их к этому допускает?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий