Кеньон Мартин: «Не думаю, что НБА стала «мягкой». Мягкими стали игроки»

Бывшего игрока НБА Кеньона Мартина спросили, какой он видит современную Лигу в сравнении с прошлым поколением баскетболистов.

«Не думаю, что лига стала «мягкой». Мягкими стали игроки. Они не играют через травму, через боль. Порой даже не сопротивляются оппоненту. Тебя ударили, ты лежишь на паркете – а с тобой ничего не случилось. Все это признаки слабости», – сказал Мартин в эфире FanDuel TV.

45-летний Мартин провел 15 сезонов в лиге, один раз став участником Матча всех звезд (2003/04).

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