«У нас нет Кобе». Энтони Эдвардс был недоволен, когда Стив Керр отвел ему роль запасного

Атакующий защитник сборной США Энтони Эдвардс признался, что был недоволен, когда главный тренер национальной команды предложил ему выходить со скамейки запасных.

«Тренер Керр позвонил мне перед началом сборов и сказал, что я буду выходить со скамейки. Конечно, меня это не устроило. Если это именно то, что от меня требуется, я готов это сделать, но нет, меня это не устраивает.

Керр сказал, что выходил со скамейки запасных, когда играл за сборную. Я подумал: «Ладно, у нас нет Кобе, но ладно», – рассказал Эдвардс.

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