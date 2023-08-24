«У нас нет Кобе». Энтони Эдвардс был недоволен, когда Стив Керр отвел ему роль запасного

Теги Кобе Брайант Дуэйн Уэйд сборная США НБА Стив Керр Чемпионат мира по баскетболу 2023 Энтони Эдвардс Баскетбол

Атакующий защитник сборной США Энтони Эдвардс признался, что был недоволен, когда главный тренер национальной команды Стив Керр предложил ему выходить со скамейки запасных.

«Тренер Керр позвонил мне перед началом сборов и сказал, что я буду выходить со скамейки. Конечно, меня это не устроило. Если это именно то, что от меня требуется, я готов это сделать, но нет, меня это не устраивает.

Керр сказал, что Дуэйн Уэйд выходил со скамейки запасных, когда Кобе играл за сборную. Я подумал: «Ладно, у нас нет Кобе, но ладно», – рассказал Эдвардс.

Сборная США без суперзвезд НБА – кто все эти люди на ЧМ-2023?

Ваш компактный гид по баскетбольному ЧМ: США опять провалятся? А кто удивит? У Дончича есть шансы?

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DiffusedLight
Вообще-то есть, только деревенский
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xamer 9
Ответ Epicman
Этому дуболому должно быть за счастье в сборной поиграть. А он ещё возникает.
В команде с Карри, КД, Каваем, Леброном и Дэвисом ему было бы сложно быть старте, но в сборной этих парней нет, поэтому он вправе рассчитывать на место в старте. Посмотрите его прошлый сезон
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий