Рондэй Холлис-Джефферсон продолжит карьеру в Южной Корее

Форвард Рондэй Холлис-Джефферсон (27 лет, 201 см) подписал контракт с южнокорейским клубом KCC Egis на сезон-2022/23.

Американец начинал прошлый сезон в «Бешикташе», в составе которого набирал в среднем по 15,3 очка, 6,0 подбора и 2,0 передачи в рамках чемпионата Турции. В апреле форвард перешел в пуэрториканский клуб «Атлетикос де Сан-Херман».

На счету Холлис-Джефферсона шесть сезонов в НБА за «Бруклин», «Торонто» и «Портленд».

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