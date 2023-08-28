Карлик Джонс набрал 21 очко и 6 передач в победном матче против Китая

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Сборная Южного Судана в своем второй матче в истории чемпионатов мира справилась с командой Китая – 89:69.

Разыгрывающий «Чикаго» Карлик Джонс стал самым результативным игроком в составе Южного Судана, набрав 21 очко и сделав 6 результативных передач.

25-летний защитник реализовал 7 из 15 с игры, включая 3 из 4 из-за дуги и 4 из 6 с линии штрафных.

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Сергей Орлов
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