Карлик Джонс набрал 21 очко и 6 передач в победном матче против Китая

Сборная Южного Судана в своем второй матче в истории чемпионатов мира справилась с командой Китая – 89:69.

Разыгрывающий «Чикаго» стал самым результативным игроком в составе Южного Судана, набрав 21 очко и сделав 6 результативных передач.

25-летний защитник реализовал 7 из 15 с игры, включая 3 из 4 из-за дуги и 4 из 6 с линии штрафных.

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