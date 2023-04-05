Карлик Джонс – MVP G-лиги сезона-2022/23

Теги Чикаго НБА G-лига Карлик Джонс Баскетбол

Разыгрывающий «Буллс» Карлик Джонс признан MVP G-лиги сезона-2022/23.

25-летний игрок получил наибольшее количество очков по итогам голосования среди 30 главных тренеров и генеральных менеджеров лиги.

Джонс присоединился к «Уинди-Сити» осенью, проведя предсезонку в составе «Чикаго». В декабре с Джонсом был подписан двусторонний контракт, а месяц назад защитник попал в состав «Чикаго».

Показатели Джонса в регулярном чемпионате G-лиги составили 26,1 очка, 7,0 передачи и 4,4 подбора в среднем за матч.

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2 комментария

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quznez
Вот это был бы номер, если бы фамилия была Ноуз.
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kusto
По крайней мере, новость заставила меня залезть в профиль Карлика и проверить его рост...
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