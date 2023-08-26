Джордан Кларксон эмоционально отреагировал на поражение Филиппин в стартовом матче ЧМ-2023

Защитник сборной Филиппин Джордан Кларксон эмоционально отреагировал на поражение от команды Доминиканской республики (81:87) в стартовом матче ЧМ-2023.

Игрок «Юты» набрал 28 очков, 7 подборов и 7 передач за 34 с половиной минуты, но в концовке покинул площадку с 5 фолами. На скамейке Кларксон не сдержал слез.

Встречу посетили 38 115 зрителей, что является рекордом чемпионатов мира.

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