Джордан Кларксон эмоционально отреагировал на поражение Филиппин в стартовом матче ЧМ-2023

Теги видео Юта сборная Доминиканской республики сборная Филиппин Джордан Кларксон Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Защитник сборной Филиппин Джордан Кларксон эмоционально отреагировал на поражение от команды Доминиканской республики (81:87) в стартовом матче ЧМ-2023.

Игрок «Юты» набрал 28 очков, 7 подборов и 7 передач за 34 с половиной минуты, но в концовке покинул площадку с 5 фолами. На скамейке Кларксон не сдержал слез.

Встречу посетили 38 115 зрителей, что является рекордом чемпионатов мира.

Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и новый Дуэйн Уэйд. 20 звезд, которые сделают чемпионат мира особенным

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий