Сасу Салин после поражения от Японии: «Играли немного глупо»

Теги сборная Финляндии сборная Японии Сасу Салин Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Атакующий защитник сборной Финляндии Сасу Салин прокомментировал провал команды на последних минутах матча чемпионата мира против Японии (88:98).

«Не знаю, запаниковали ли мы, но мы играли немного глупо.

 Мы играли слишком быстро. Поздравляем соперника с тем, что он сыграл намного умнее.

Мы позволили им играть так, как им нравится. Они играли перед своими болельщиками. Хорошо, они реализовали много сложных бросков, но мяч был у них, а мы не смогли ответить», – сказал Салин.

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