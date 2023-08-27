Сасу Салин после поражения от Японии: «Играли немного глупо»

Атакующий защитник сборной Финляндии Сасу Салин прокомментировал провал команды на последних минутах матча чемпионата мира против Японии (88:98).

«Не знаю, запаниковали ли мы, но мы играли немного глупо.

Мы играли слишком быстро. Поздравляем соперника с тем, что он сыграл намного умнее.

Мы позволили им играть так, как им нравится. Они играли перед своими болельщиками. Хорошо, они реализовали много сложных бросков, но мяч был у них, а мы не смогли ответить», – сказал Салин.

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