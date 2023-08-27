Япония выбила Финляндию из борьбы на чемпионате мира

Сборная Японии совершила камбэк, отыграв отставание в 18 очков в третьей четверти, и одержала важную победу над командой Финляндии (98:88) на чемпионате мира.

Джош Хоукинсон и Юки Кавамура стали героями встречи, набрав на двоих 53 очка. Хоукинсон отметился 28 очками и 19 подборами, на счету Кавамуры – 25 очков (10 из 16 с игры) и 9 передач.

Лидер сборной Финляндии Лаури Маркканен набрал 27 очков и сделал 12 подборов.

Японская сборная на глазах у своих болельщиков на Окинаве одержала первую победу над европейской командой в истории чемпионатов мира. В среду японцы встретятся с Австралией в матче за выход во второй раунд.

Финляндия с двумя поражениями в двух матчах потеряла шансы на выход в следующий этап.

Дэвид Блатт – на чемпионате мира! Несмотря на рассеянный склероз, помогает сборной Канады удивлять

Канада вырастила звездное поколение. Этот ЧМ – их самая важная проверка

Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и новый Дуэйн Уэйд. 20 звезд, которые сделают чемпионат мира особенным