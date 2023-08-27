Япония выбила Финляндию из борьбы на чемпионате мира

Теги видео сборная Финляндии сборная Японии Лаури Маркканен Чемпионат мира по баскетболу 2023 Юки Кавамура Джош Хоукинсон Баскетбол

Сборная Японии совершила камбэк, отыграв отставание в 18 очков в третьей четверти, и одержала важную победу над командой Финляндии (98:88) на чемпионате мира.

Джош Хоукинсон и Юки Кавамура стали героями встречи, набрав на двоих 53 очка. Хоукинсон отметился 28 очками и 19 подборами, на счету Кавамуры – 25 очков (10 из 16 с игры) и 9 передач.

Лидер сборной Финляндии Лаури Маркканен набрал 27 очков и сделал 12 подборов.

Японская сборная на глазах у своих болельщиков на Окинаве одержала первую победу над европейской командой в истории чемпионатов мира. В среду японцы встретятся с Австралией в матче за выход во второй раунд.

Финляндия с двумя поражениями в двух матчах потеряла шансы на выход в следующий этап.

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2 комментария

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Вадим flanec
На Евро финны поинтереснее смотрелись. А тут.. В общем небо и земля.
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Ответ Вадим flanec
На Евро финны поинтереснее смотрелись. А тут.. В общем небо и земля.
А что там случилось, фины же вели прилично после первой половины?
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