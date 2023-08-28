«Он мой герой». Айс Кьюб поблагодарил Джейлена Брауна за участие в Матче звезд лиги BIG3

Теги Бостон НБА Джейлен Браун BIG3 Баскетбол

Известный рэпер Айс Кьюб поблагодарил звезду «Бостона» Джейлена Брауна за участие в Матче звезд основанной им ветеранской лиги BIG3.

Браун набрал 9 очков, 5 подборов и 2 передач, его команда потерпела поражение со счетом 42:51.

«Джейлен Браун – мой герой. Он сделал громкое заявление, став первым действующим игроком НБА, сыгравшим в матче лиги BIG3.

Участвуя в нашем Матче звезд, он делает все, чтобы помочь лиге добиться успеха. Отдаю должное. Вечная признательность», – написал Айс Кьюб в соцсетях.

Браун своим участием поддержал благотворительную программу London Youth.

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