Известный рэпер Айс Кьюб поблагодарил звезду « » за участие в Матче звезд основанной им ветеранской лиги BIG3.

Браун набрал 9 очков, 5 подборов и 2 передач, его команда потерпела поражение со счетом 42:51.

«Джейлен Браун – мой герой. Он сделал громкое заявление, став первым действующим игроком , сыгравшим в матче лиги .

Участвуя в нашем Матче звезд, он делает все, чтобы помочь лиге добиться успеха. Отдаю должное. Вечная признательность», – написал Айс Кьюб в соцсетях.

Браун своим участием поддержал благотворительную программу London Youth.

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