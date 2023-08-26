Франц Вагнер избежал серьезной травмы. Немец подвернул голеностоп в первом матче на ЧМ-2023

Теги травмы сборная Германии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Франц Вагнер Баскетбол

Форвард сборной Германии и «Орландо» Франц Вагнер получил повреждение в матче группового этапа чемпионата мира против Японии (81:63).

В заключительной четверти встречи Вагнер неудачно приземлился на паркет, подвернув левый голеностоп.

По словам врача немцев Оливера Путца, он пока так и не получил результаты МРТ-обследования, но смог установить, что Вагнер избежал структурных повреждений сустава.

«Нам удалось исключить серьезные травмы. Ничего не сломано, не порвано, ничего такого, что могло бы положить конец его выступлению на чемпионате мира.

Сегодня утром Франц чувствует себя уже лучше, чем вчера. Мы также провели еще одно МРТ-обследование. Проблема в том, что у нас еще нет изображений с первого обследования. Поэтому мы пока не можем точно сказать, что именно повреждено.

Мы не получим диск с изображениями до полудня. Здесь это организовано не лучшим образом. Потом нам придется отправить изображения рентгенологу в Германию, чтобы он мог точно рассказать нам, что происходит. Потому что здесь нет специалистов, которые могли бы изучить снимки и дать нам информацию», – рассказал Путц.

Вагнер в пятницу отметился 10 очками, 6 подборами и 5 передачами.

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