Франц Вагнер получил травму, неудачно приземлившись на паркет в матче с Японией

Форвард сборной Германии и «Орландо» получил повреждение в матче группового этапа чемпионата мира против Японии (81:63).

В заключительной четверти встречи Вагнер неудачно приземлился на паркет, подвернув левый голеностоп.

«Похоже на небольшое растяжение лодыжки. Более подробную информацию мы получим после МРТ», – сказал главный тренер Гордон Герберт после матча.

Вагнер отметился 10 очками, 6 подборами и 5 передачами.

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