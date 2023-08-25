Франц Вагнер получил травму, неудачно приземлившись на паркет в матче с Японией

Теги травмы сборная Германии сборная Японии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Франц Вагнер Баскетбол

Форвард сборной Германии и «Орландо» Франц Вагнер получил повреждение в матче группового этапа чемпионата мира против Японии (81:63).

В заключительной четверти встречи Вагнер неудачно приземлился на паркет, подвернув левый голеностоп.

«Похоже на небольшое растяжение лодыжки. Более подробную информацию мы получим после МРТ», – сказал главный тренер Гордон Герберт после матча.

Вагнер отметился 10 очками, 6 подборами и 5 передачами.

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