Канада разгромила Ливан с разницей «+55», Ар Джей Барретт набрал 17 очков

Теги сборная Ливана сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Ар Джей Барретт Баскетбол

Форвард Канады и «Нью-Йорка» Ар Джей Барретт стал самым результативным игроком встречи против Ливана (128:73).

Барретт набрал 17 очков за 20 минут на паркете. 10 игроков в составе отметились 9 очками и более – лишь Фил Скрабб набрал 6 очков в матче.

Барретт реализовал 7 из 12 с игры и 3 из 6 из-за дуги.

Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и новый Дуэйн Уэйд. 20 звезд, которые сделают чемпионат мира особенным

А вы узнаете в лицо игроков сборной США? Тест на старте чемпионата мира по баскетболу-2023

Баскетбольная хака – главная причина смотреть США – Новая Зеландия на ЧМ-2023. Разбираемся в смысле сакрального ритуала

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maturmalai
Канада в баскетболе становится как США в хоккее. Молодцы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий