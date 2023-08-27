Канада разгромила Ливан с разницей «+55», Ар Джей Барретт набрал 17 очков

Форвард Канады и «Нью-Йорка» стал самым результативным игроком встречи против Ливана (128:73).

Барретт набрал 17 очков за 20 минут на паркете. 10 игроков в составе отметились 9 очками и более – лишь Фил Скрабб набрал 6 очков в матче.

Барретт реализовал 7 из 12 с игры и 3 из 6 из-за дуги.

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