Анна Седокова – о Янисе Тимме: «Мой муж – ненасытный»

Певица Анна Седокова в YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой пожаловалась на слишком долгий секс со своим мужем, латвийским форвардом .

– В планировании надо также учитывать отдых, 15-минутки.

– 15-минутки? У вас 15 минут длится?

– Ты имеешь в виду секс? Нет! У нас не длится 15 минут. Иногда бы я хотела, чтобы он длился 15 минут, но мой муж – ненасытный. Это всегда длится по два часа. Ну, правда! Я иногда хочу поменьше.

Тимма является бывшим игроком «Зенита», «Химок» и УНИКСа.

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