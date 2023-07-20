Сильвен Франсиско продолжит карьеру в «Баварии»

Разыгрывающий Сильвен Франсиско (25 лет, 188 см) перейдет в «Баварию», информирует пресс-служба клуба.

Соглашение заключено на два года.

В прошлом сезоне, выступая за « » под руководством легенды Евролиги Вассилиса Спанулиса, Франсиско набирал в среднем 16,2 очка и делал 5,8 передачи в чемпионате Греции.

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