Сильвен Франсиско продолжит карьеру в «Баварии»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Греции Перистери Бавария Сильвен Франсиско Баскетбол

Разыгрывающий Сильвен Франсиско (25 лет, 188 см) перейдет в «Баварию», информирует пресс-служба клуба.

Соглашение заключено на два года.

В прошлом сезоне, выступая за «Перистери» под руководством легенды Евролиги Вассилиса Спанулиса, Франсиско набирал в среднем 16,2 очка и делал 5,8 передачи в чемпионате Греции.

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