Франция объявила заявку на ЧМ-2023. Матиас Лессор – в составе

Федерация баскетбола Франции объявила окончательный состав из 12 человек на предстоящий чемпионат мира.

Из 12 игроков только Сильвен Франсиско из «Перистери» не играет ни в НБА, ни в Евролиге. , который пропустил подготовку команды и все товарищеские встречи, остался в заявке.

Франция сыграет в группе H вместе с Латвией, Ливаном и Канадой.

Состав сборной Франции на ЧМ-2023:

Сильвен Франсиско («Перистери»), («Виллербан»), Исайя Кординье («Виртус»), («Монако»), («Нью-Йорк»), Якуба Уаттара («Монако»), Терри Тарпи («Монако»), («Клипперс»), («Реал»), Матиас Лессор («Панатинаикос»), («Олимпиакос»), («Миннесота»).

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