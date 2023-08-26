Паоло Банкеро набрал 21 очко в первом матче сборной США на ЧМ-2023 против Новой Зеландии

Форвард «Орландо» стал самым результативным игроком в составе сборной США в стартовом матче американцев на чемпионате мира-2023 против Новой Зеландии (99:72).

Лучший новичок прошедшего сезона НБА реализовал 8 из 10 с игры, 2 из 2 из-за дуги и 3 из 5 с линии штрафных, а также сделал 4 подбора, 4 блок-шота и 1 передачу.

Энтони Эдвардс добавил 14 очков, 7 подборов и 3 передачи. Остин Ривз отметился 12 очками, 6 передачами и 3 перехватами, Джарен Джексон – 12 очками и 4 подборами.

Лучшими в составе сборной Новой Зеландии стали Рубен Те Ранги (15 очков), Ши Или (12 очков, 5 передач), Финн Дилэйни (12 очков, 5 подборов).

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