«Мне сказали, что здесь любят «Лейкерс». Остин Ривз поблагодарил филиппинских болельщиков за теплый прием

Теги Лейкерс сборная США НБА сборная Новой Зеландии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Остин Ривз Баскетбол

Атакующий защитник сборной США и «Лейкерс» Остин Ривз поблагодарил филиппинских болельщиков, которые устроили ему теплый прием во время стартового матча чемпионата мира против команды Новой Зеландии (99:72).

«Мне сказали, что здесь любят «Лейкерс», так что я как бы предвидел такой прием.

Но это особенный момент для меня, особенно учитывая, что я из очень маленького города. Мало кто ожидал, что я окажусь здесь. Такой прием очень много значит для меня», – сказал Ривз.

В своем дебютном официальном матче за сборную США Ривз набрал 12 очков и сделал 6 передач за 22 минуты на паркете. На матче присутствовали 10 978 зрителей.

А вы узнаете в лицо игроков сборной США? Тест на старте чемпионата мира по баскетболу-2023

Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и новый Дуэйн Уэйд. 20 звезд, которые сделают чемпионат мира особенным

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий