«Мне сказали, что здесь любят «Лейкерс». Остин Ривз поблагодарил филиппинских болельщиков за теплый прием

Атакующий защитник сборной США и « » поблагодарил филиппинских болельщиков, которые устроили ему теплый прием во время стартового матча чемпионата мира против команды Новой Зеландии (99:72).

«Мне сказали, что здесь любят «Лейкерс», так что я как бы предвидел такой прием.

Но это особенный момент для меня, особенно учитывая, что я из очень маленького города. Мало кто ожидал, что я окажусь здесь. Такой прием очень много значит для меня», – сказал Ривз.

В своем дебютном официальном матче за сборную США Ривз набрал 12 очков и сделал 6 передач за 22 минуты на паркете. На матче присутствовали 10 978 зрителей.

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