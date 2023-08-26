Александер Секулич: «Цель Словении на данный момент – выйти в 1/4 финала»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» и сборной Словении Александер Секулич оценил готовность команды и ее перспективы на чемпионате мира-2023.

«Товарищеские матчи, которые мы провели в августе, дали нам много пищи для размышлений. Мы увидели, над чем нужно поработать особенно усердно. В первую очередь – над командной защитой. Этим летом у нас с травмами выбыли сразу два игрока, выступающие на одной позиции (Влатко Чанчар и Эдо Мурич – Sports.ru). Они давали нам очень много именно в защите. И сейчас мы продолжаем поиск решений, которые помогут нам выйти из этой ситуации наилучшим образом. Второе, над чем мы плотно работаем – это над тем, чтобы минимизировать продолжительность игровых спадов. По ходу некоторых товарищеских матчей эти спады несколько раз стоили нам результата. Но, думаю, многие проблемы нам решить удалось, и сейчас мы готовы к чемпионату мира, как нужно.

Я прекрасно понимаю, что от Словении ждут очень высокого результата. Ведь у нас есть такой игрок, как Лука Дончич, не так давно мы выигрывали Евробаскет. Но здесь есть 10-12 команд, которые ставят перед собой очень высокие задачи и располагают достаточным ресурсом, чтобы этого добиться. Наша цель на данный момент – выйти в 1/4 финала. Это непросто: на втором этапе турнира нашими соперниками станут две команды из группы, где выступают сборные Германии, Австралии и Финляндии. Так что будем двигаться от матча к матчу – сейчас наши мысли сосредоточены на Венесуэле, Грузии и Кабо-Верде», – заявил Секулич.

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