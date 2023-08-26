Греция стартовала на ЧМ-2023 с победы над Иорданией. Томас Уолкап набрал 13 очков и 7 передач

Сборная Греции начала выступление на чемпионате мира-2023 с крупной победы над Иорданией – 92:71.

Разыгрывающий греческой команды Томас Уолкап записал на свой счет 13 очков и 7 передач.

За 28 минут Уолкап реализовал 5 из 9 с игры. В его активе также 2 подбора.

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