Деррик Уильямс о «Панатинаикосе»: «У клуба много проблем, Атаману не решить все это»
Форвард Деррик Уильямс прокомментировал свой уход из «Панатинаикоса» и оценил перспективы нового главного тренера команды Эргина Атамана.
«Это прекрасный день. Один из лучших за последние месяцы», – написал Уильямс по поводу расставания с «Пао».
Американец также выложил смайлик, символизирующий облегчение.
«У клуба много проблем, Атаману не решить все это, хотя он один из лучших в своем деле. Если у него получится, то я сниму шляпу», – добавил Уильямс.
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