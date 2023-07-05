Деррик Уильямс о «Панатинаикосе»: «У клуба много проблем, Атаману не решить все это»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Панатинаикос чемпионат Греции Деррик Уильямс Баскетбол

Форвард Деррик Уильямс прокомментировал свой уход из «Панатинаикоса» и оценил перспективы нового главного тренера команды Эргина Атамана.

«Это прекрасный день. Один из лучших за последние месяцы», – написал Уильямс по поводу расставания с «Пао».

Американец также выложил смайлик, символизирующий облегчение. 

«У клуба много проблем, Атаману не решить все это, хотя он один из лучших в своем деле. Если у него получится, то я сниму шляпу», – добавил Уильямс.

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