Деррик Уильямс о «Панатинаикосе»: «У клуба много проблем, Атаману не решить все это»

Форвард Деррик Уильямс прокомментировал свой уход из « » и оценил перспективы нового главного тренера команды .

«Это прекрасный день. Один из лучших за последние месяцы», – написал Уильямс по поводу расставания с «Пао».

Американец также выложил смайлик, символизирующий облегчение.

«У клуба много проблем, Атаману не решить все это, хотя он один из лучших в своем деле. Если у него получится, то я сниму шляпу», – добавил Уильямс.

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