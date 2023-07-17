Диллон Брукс считает, что в связке с Ванвлитом он поднимет свою эффективность в нападении

Легкий форвард «Хьюстона» Диллон Брукс верит, что синергия с разыгрывающим даст свои плоды.

«Когда я беседовал с в Лас-Вегасе на прошлой неделе, он отметил, что бывший разыгрывающий «Рэпторс» окажет влияние на эффективность его игры в нападении, и он прекрасно понимает, что в прошлом сезоне в « » у него были c этим проблемы.

Ванвлит – один из лучших плеймейкеров на данный момент и обладает элитным видением площадки. Не зря руководство « » сочло необходимым заплатить большие деньги за его услуги», – пишет обозреватель The Athletic Келли Айко.

Книги Абдул-Джаббара о Майкрофте Холмсе не просто беллетристика. В детективной трилогии великого центрового масса личных деталей

Что за коврик, на котором топчутся игроки НБА перед выходом на паркет?

Кто в НБА стал богаче этим летом: от 55 млн Вемби до 206 млн Ламело