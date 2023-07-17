Диллон Брукс считает, что в связке с Ванвлитом он поднимет свою эффективность в нападении

Теги Хьюстон Мемфис НБА Фред Ванвлит Диллон Брукс Баскетбол

Легкий форвард «Хьюстона» Диллон Брукс верит, что синергия с разыгрывающим Фредом Ванвлитом даст свои плоды.

«Когда я беседовал с Бруксом в Лас-Вегасе на прошлой неделе, он отметил, что бывший разыгрывающий «Рэпторс» окажет влияние на эффективность его игры в нападении, и он прекрасно понимает, что в прошлом сезоне в «Мемфисе» у него были c этим проблемы.

Ванвлит – один из лучших плеймейкеров на данный момент и обладает элитным видением площадки. Не зря руководство «Хьюстона» сочло необходимым заплатить большие деньги за его услуги», – пишет обозреватель The Athletic Келли Айко.

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3 комментария

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Максим Макеев
ну с «гангстером из Теннесси»реально мало кто эффективно может играть
но у Брукса проблема не только в этом
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Костя Кот
на что Хьюстон рассчитывает с этим тандемом?
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ironboy
Ответ Костя Кот
на что Хьюстон рассчитывает с этим тандемом?
Дадут им возможность проявить себя и обменят
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