Диллон Брукс считает, что в связке с Ванвлитом он поднимет свою эффективность в нападении
Легкий форвард «Хьюстона» Диллон Брукс верит, что синергия с разыгрывающим Фредом Ванвлитом даст свои плоды.
«Когда я беседовал с Бруксом в Лас-Вегасе на прошлой неделе, он отметил, что бывший разыгрывающий «Рэпторс» окажет влияние на эффективность его игры в нападении, и он прекрасно понимает, что в прошлом сезоне в «Мемфисе» у него были c этим проблемы.
Ванвлит – один из лучших плеймейкеров на данный момент и обладает элитным видением площадки. Не зря руководство «Хьюстона» сочло необходимым заплатить большие деньги за его услуги», – пишет обозреватель The Athletic Келли Айко.
Книги Абдул-Джаббара о Майкрофте Холмсе не просто беллетристика. В детективной трилогии великого центрового масса личных деталей
Что за коврик, на котором топчутся игроки НБА перед выходом на паркет?
Кто в НБА стал богаче этим летом: от 55 млн Вемби до 206 млн Ламело
но у Брукса проблема не только в этом