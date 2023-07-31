Чарльз Баркли: «Дюрэнт очень чувствителен»
Член Зала славы, эксперт Чарльз Баркли выразил свое мнение о звездном форварде «Финикса» Кевине Дюрэнте, с которым ведет давнюю перепалку.
«Дюрэнт очень чувствителен. Как игрок он очень хорош.
Кевин является частью поколения, представители которого считают, что их просто нельзя критиковать. Он никогда не смотрел на себя в зеркало и не произносил: «Приятель, возможно, это была справедливая критика?» – заявил Баркли.
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