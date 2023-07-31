Чарльз Баркли: «Дюрэнт очень чувствителен»

Теги Финикс НБА Чарльз Баркли Кевин Дюрэнт Баскетбол

Член Зала славы, эксперт Чарльз Баркли выразил свое мнение о звездном форварде «Финикса» Кевине Дюрэнте, с которым ведет давнюю перепалку.

«Дюрэнт очень чувствителен. Как игрок он очень хорош.

Кевин является частью поколения, представители которого считают, что их просто нельзя критиковать. Он никогда не смотрел на себя в зеркало и не произносил: «Приятель, возможно, это была справедливая критика?» – заявил Баркли.

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4 комментария

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Локоть Артеста
Старина Чарльз дело говорит. Сейчас в лиге верховодят кексики: после первой же неудачи требуют обмен, если их отказываются менять - перестают играть придумывая ментальные проблемы, подводят команду, капризничают словно дети малые.
+3
0
+3
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Локоть Артеста
Ответ jokerino
К Кеше это не относится, играть он не отказывается, а играя, показывает отличный уровень
Не он один кексик в лиге. Я имею ввиду всех кто отметился подобным образом.
+2
0
+2
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jokerino
Ответ Локоть Артеста
Старина Чарльз дело говорит. Сейчас в лиге верховодят кексики: после первой же неудачи требуют обмен, если их отказываются менять - перестают играть придумывая ментальные проблемы, подводят команду, капризничают словно дети малые.
К Кеше это не относится, играть он не отказывается, а играя, показывает отличный уровень
+1
0
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Максим Макеев
мммм кексик
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