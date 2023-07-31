Чарльз Баркли: «Дюрэнт очень чувствителен»

Член Зала славы, эксперт выразил свое мнение о звездном форварде « » , с которым ведет давнюю перепалку.

«Дюрэнт очень чувствителен. Как игрок он очень хорош.

Кевин является частью поколения, представители которого считают, что их просто нельзя критиковать. Он никогда не смотрел на себя в зеркало и не произносил: «Приятель, возможно, это была справедливая критика?» – заявил Баркли.

«23» – культовый номер для НБА. Но это не только Джордан и Леброн