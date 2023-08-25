Канада разгромила Францию благодаря 27+13 от Шэя Гилджес-Александера

Теги сборная Франции видео сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Атакующий защитник сборной Канады и «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным игроком встречи против Франции (95:65).

За 27 минут на площадке Гилджес-Александер набрал 27 очков, сделал 13 подборов, 6 результативных передач и 2 перехвата.

Защитник реализовал 9 из 19 с игры и 8 из 9 с линии.

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7 комментариев

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кандид
Тихо стало на селе,
Не помог Ябуселе...
+8
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quaterbackathome
подскажи пожалуйста, где Чемпионат Мира транслируют?
+1
0
+1
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AnTikVar
Спали откровенно в первой четверти, но потом просто смяли французов...
+2
-1
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GreenUfa
Ответ quaterbackathome
подскажи пожалуйста, где Чемпионат Мира транслируют?
По каналу Матч Игра сегодня две игры показали, и дальше будут показывать
+1
0
+1
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SashokPirozhok
Канада показала свои амбиции.Будет обидно, если они станут чемпионами мира, а Мюррэй нет😓Но ребята просто монстры
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DENbright
На классе сделали черных шарлатанов
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-1
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