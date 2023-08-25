Канада разгромила Францию благодаря 27+13 от Шэя Гилджес-Александера

Атакующий защитник сборной Канады и «Оклахомы» стал самым результативным игроком встречи против Франции (95:65).

За 27 минут на площадке Гилджес-Александер набрал 27 очков, сделал 13 подборов, 6 результативных передач и 2 перехвата.

Защитник реализовал 9 из 19 с игры и 8 из 9 с линии.

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