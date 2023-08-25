Германия была сильнее Японии благодаря 25+9 от Мо Вагнера

Форвард сборной Германии и «Орландо» помог своей команде начать чемпионат мира с победы над Японией (81:63).

За 24 минуты на паркете Вагнер набрал 25 очков, а также сделал 9 подборов, перехват и блок-шот.

Форвард реализовал 10 из 14 с игры и 3 из 4 со штрафной линии.

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