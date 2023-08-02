Джош Гидди: «Сборная Австралии сейчас талантливее, чем когда-либо»

Теги сборная Австралии НБА Оклахома-Сити Чемпионат мира по баскетболу 2023 Джош Гидди Баскетбол

Разыгрывающий «Оклахомы» Джош Гидди признался, что будет очень рад представлять родную Австралию на предстоящем чемпионате мира.

«Я давно хотел стать игроком сборной Австралии.

Австралийская сборная сейчас талантливее, чем когда-либо. У нас есть опытные ветераны, такие как Пэтти Миллс, Джо Инглс и Мэттью Деллаведова, а также молодые молодые таланты. Это отличная комбинация, и я очень рад представлять свою страну», – сказал 20-летний Гидди.

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