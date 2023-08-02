Джош Гидди: «Сборная Австралии сейчас талантливее, чем когда-либо»
Разыгрывающий «Оклахомы» Джош Гидди признался, что будет очень рад представлять родную Австралию на предстоящем чемпионате мира.
«Я давно хотел стать игроком сборной Австралии.
Австралийская сборная сейчас талантливее, чем когда-либо. У нас есть опытные ветераны, такие как Пэтти Миллс, Джо Инглс и Мэттью Деллаведова, а также молодые молодые таланты. Это отличная комбинация, и я очень рад представлять свою страну», – сказал 20-летний Гидди.
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