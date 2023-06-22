Терри Тарпи заключил 3-летний контракт с «Монако»

Легкий форвард « » Терри Тарпи (29 лет, 196 см) продолжит карьеру в « », передает пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне чемпионата Франции Тарпи набирал 8,7 очка и 4,8 подбора в среднем за игру.

«Три недели назад у меня был хороший получасовой разговор с тренером Обрадовичем. Мы говорили о наших общих менталитетах, о его методах руководства и о том, что он хочет видеть от меня. Я остаюсь самим собой. Во Франции я научился приспосабливаться и обучаться у разных тренеров.

Прошел все медицинские тесты перед отъездом в США, и мне удалось поговорить с несколькими членами персонала. Приятно прибыть в такую обстановку», – сказал Тарпи.

Соглашение рассчитано на 3 года.

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